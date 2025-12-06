Milan finalmente Jashari! Buona prestazione contro la Lazio dopo un calvario di tre mesi

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al rientro in campo di Ardon Jashari, valutato in modo positivo dal quotidiano. A Torino può finalmente cominciare il campionato del centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, finalmente Jashari! Buona prestazione contro la Lazio dopo un calvario di tre mesi

