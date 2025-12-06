Milan di Allegri da Scudetto? No se l’attacco continua a fare flop E a gennaio …
Il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte sono attualmente primi in classifica, in Serie A, con 28 punti dopo 13 partite. Ma per durare fino alla fine, ai rossoneri serve - molto probabilmente - qualcosa in più. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? Rossoneri reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, #Allegri prepara la sfida #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo https://www.toronews.net/campionato/verso-torino-milan-rossoneri-chiamati-al-riscatto-dopo-luscita-dalla-c - facebook.com Vai su Facebook
Quel numero che spaventa il Milan e l'allarme di Allegri: Houston, abbiamo un problema Vai su X
Milan, Ricci e la parola bandita dallo spogliatoio: "Scudetto? Allegri non ce lo fa pronunciare" - Grande ex della sfida, il centrocampista rossonero, Samuele Ricci, ha rilasciato una intervista a Tuttosport. tuttomercatoweb.com scrive
Il Milan studia il piano Scudetto, primo colpo in arrivo dal mercato: le richieste di Allegri - Tare sta lavorando sul mercato per un centrale, un esterno di destra e in primis una punta che possa dare spessore al reparto offensivo ... Come scrive tuttosport.com
Ricci: "Allegri numero uno. Scudetto? Adesso il focus è trovare continuità" - Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale ... Come scrive milannews.it
Savicevic consiglia il Milan: “Vlahovic in rossonero? Adesso no, a giugno si” - it a margine di un evento legato alle figurine Panini e si è soffermato anche su Dusan Vlahovic attaccante della Juventus: Il ... Lo riporta tuttojuve.com
Kim al Milan a gennaio? No, scelto un altro ex Serie A per Allegri - Davanti, appunto, a Kim, oltre che al grande ex Thiago Silva (terzo col 17,1%) e Jonathan David. Segnala calciomercato.it
Milan, il passato insegna: da tre anni chi esce agli ottavi di Coppa Italia poi vince lo scudetto - Sta di fatto che il Milan sta percorrendo, suo malgrado, lo stesso cammino del Napoli di Antonio Conte, poi vincitore dello scudetto. Si legge su ilmessaggero.it