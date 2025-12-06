Milan a Torino non vinci mai L’ex granata Ricci | Proviamo ad invertire questo trend
Samuele Ricci, centrocampista italiano classe 2001, ha giocato per ben 4 volte Torino-Milan con la maglia granata: lo 'score' è di 3 vittorie e un pareggio. il match di lunedì sera sarà il suo primo con i colori rossoneri. Un trend da invertire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'ex capitano granata a #Tuttosport tra #Torino e #Milan, tra contestazione, malcontento e obiettivi futuri
#Torino- #Milan: #Baroni non vince con #Allegri dal 2003, ma un dato è a suo favore... I precedenti tra i due tecnici non rassicurano i granata
Milan. si prova il doppio colpo dal Torino - Questi, secondo Tuttosport, potrebbero essere le pedine di scambio giuste per sbloccare l'affare Kucka tra Milan e Torino.