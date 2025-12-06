Milan a Torino non vinci mai L’ex granata Ricci | Proviamo ad invertire questo trend

Samuele Ricci, centrocampista italiano classe 2001, ha giocato per ben 4 volte Torino-Milan con la maglia granata: lo 'score' è di 3 vittorie e un pareggio. il match di lunedì sera sarà il suo primo con i colori rossoneri. Un trend da invertire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

