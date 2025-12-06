Migranti naufragio al largo di Creta | 17 morti

(Adnkronos) – Diciassette migranti, tutti uomini, sono stati trovati morti oggi dopo il naufragio della loro imbarcazione a sud dell’isola greca di Creta. Lo ha detto all’Afp una portavoce della guardia costiera greca, secondo cui “due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale”.  — internazionaleesteri [email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

