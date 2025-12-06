Miele prodotto Made in Italy di difendere Viaggio nel mondo incredibile delle api attive anche a dicembre

Roma, 6 dicembre 2025 - Il miele italiano è ingrediente prezioso nel paniere del Made in Italy, prodotto da difendere. Claudio Porrini dell'Università di Bologna - allievo di una grande scuola, quella di Giorgio Celli - fa una premessa: "Quando parliamo di apicoltura dobbiamo parlare di tutte le api, non solo di quelle da miele. Una delle ricerche che nel 1980 aveva intrapreso Celli era proprio la valutazione della presenza degli apoidei selvatici. Allora, quando negli ultimi 10-15 anni si parla di declino delle api, si parla soprattutto degli apoidei selvatici, che non hanno un apicoltore che se ne prenda cura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Miele, prodotto Made in Italy di difendere. Viaggio nel mondo incredibile delle api (attive anche a dicembre)

