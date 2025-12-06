Michele Senese e i suoi eredi Tutti i napoletani di Roma che si sono presi la Capitale

6 dic 2025

Lo hanno identificato per oltre 30 anni come “il capo di Roma”, il “boss della Camorra romana”, il “capo dei capi”, quello che “comanda tutto”. Michele Senese ha dominato in lungo e in largo, anche dal carcere. I suoi tentacoli si sono allungati per tutta la Capitale e - grazie a parenti e fidati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

