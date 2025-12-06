Michele Paolucci | Del Piero bussava in camera a notte fonda Grosso a New York disse | siete pazzi
Michele Paolucci si racconta a Fanpage.it. Dalle storie sul suo periodo alla Juventus ("Ricordo la partita a carte con Del Piero in strada a New York") alle nuove sfide da direttore sportivo, tra ricordi, lezioni e rimpianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Michele Paolucci: “Del Piero bussava in camera a notte fonda. Grosso a New York disse: siete pazzi” - Dalle storie sul suo periodo alla Juventus ("Ricordo la partita a carte con Del Piero in strada a New York" ... fanpage.it scrive