Michael Bublè al concerto in Vaticano ricevuto da Leone | Mio figlio di 3 anni guarito da un tumore ho grande fede
Michael Bublè, il grande artista canadese che ha venduto decine di milioni di dischi, è in Vaticano per il concerto dedicato ai poveri alla presenza di Papa Leone XIV. Bublè ha raccontato la sua storia personale, il tumore da cui è guarito il figlio Noah e la fede cristiana che lo anima. Leggi anche I primi 100 giorni di Prevost, il Pontefice americano che cambierà la storia della Chiesa. Papa Leone XIV e la democrazia: tutto bene tra le anime belle?. L’Ave Maria chiesta da Prevost. Bublé si è detto profondamente emozionato e ha raccontato ai media che il Papa gli ha chiesto specificamente di cantare l’ “Ave Maria” durante il concerto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
