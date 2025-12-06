Michael Bublè al concerto in Vaticano ricevuto da Leone | Mio figlio di 3 anni guarito da un tumore ho grande fede

Secoloditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael Bublè, il grande artista canadese che ha venduto decine di milioni di dischi, è in Vaticano per il concerto dedicato ai poveri alla presenza di Papa Leone XIV. Bublè ha raccontato la sua storia personale, il tumore da cui è guarito il figlio Noah e la fede cristiana che lo anima. Leggi anche I primi 100 giorni di Prevost, il Pontefice americano che cambierà la storia della Chiesa. Papa Leone XIV e la democrazia: tutto bene tra le anime belle?. L’Ave Maria chiesta da Prevost. Bublé si è detto profondamente emozionato e ha raccontato ai media che il Papa gli ha chiesto specificamente di cantare l’ “Ave Maria” durante il concerto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

michael bubl232 al concerto in vaticano ricevuto da leone mio figlio di 3 anni guarito da un tumore ho grande fede

© Secoloditalia.it - Michael Bublè al concerto in Vaticano, ricevuto da Leone: “Mio figlio di 3 anni guarito da un tumore, ho grande fede”

Altre letture consigliate

michael bubl232 concerto vaticanoMichael Bublé, concerto swing in Vaticano. Papa Leone: «La musica è un ponte per arrivare a Dio» - Michael Bublè ha portato una allegra ventata di swing in Vaticano: al concerto dedicato ai poveri ha esordito subito raccontando al pubblico che si trattava della più ... Secondo msn.com

michael bubl232 concerto vaticanoMichael Bublè +al Concerto in Vaticano: «Mio figlio guarito da un tumore a 3 anni, la fede nella mia vita è sempre stata forte - «Marito e padre fedele, custode del grande canzoniere americano, sex symbol, umile canadese». Da ilmessaggero.it

michael bubl232 concerto vaticanoMichael Bublé in Vaticano: «Al Concerto con i poveri canterò i brani scelti dal Papa». Il nuovo album: «Dedicato al country» - Il crooner canadese, dal vivo il 6 dicembre in Aula Paolo VI, sarà accompagnato dalla Nova Opera Orchestra e dal Coro della Diocesi di Roma, diretti da monsignor Marco Frisina. Riporta corriere.it

michael bubl232 concerto vaticanoMichael Bublé canta in Vaticano al Concerto per i poveri. Diretta Tv sabato 6 dicembre - Sarà Papa Leone XIV ad accogliere, il 6 dicembre nell’Aula Paolo VI, la sesta edizione del “Concerto con i Poveri”, evento che unisce arte, spiritualità e ... Segnala clarusonline.it

michael bubl232 concerto vaticano“Eseguirò i brani richiesti da Papa Leone, ha un ottimo gusto”: Michael Bublé in concerto per i poveri in Vaticano - Il cantante canadese si esibirà domani all'Aula Paolo VI per 8000 persone, di cui 3000 indigenti invitati come ospiti d'onore ... Riporta ilfattoquotidiano.it

michael bubl232 concerto vaticanoI maestri Affidato al “Concerto con i Poveri” in Vaticano, ricevuti da Papa Leone - Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza nella Sala Clementina gli organizzatori del “Concerto con i Poveri”, tra cui la star Michael Bublé, ospite d’eccezione dell’evento diretto da Mons. Lo riporta cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Michael Bubl232 Concerto Vaticano