MGK porta Halsey sul palco per un duetto a sorpresa e la elogia per il suo coraggio contro la malattia
Durante il suo concerto a Rosemont, Illinois, giovedì sera, MGK ha chiamato a sorpresa la sua amica Halsey per duettare sulle note di Bad Things. La popstar ha raggiunto in scena il rapper diventato rocker, eseguendo le parti del successo del 2016 originariamente cantate da Camila Cabello. Machine Gun Kelly ha parlato di come la sua collega abbia superato numerose difficoltà di salute negli ultimi anni, tra cui il lupus e una rara malattia linfoproliferativa a cellule T. «Voglio portare dei fiori a questa donna straordinaria, che ha avuto un paio d’anni davvero, davvero, davvero difficili», ha detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
