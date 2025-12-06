Mezzo secolo di Rimmel | Un disco che non invecchia

Con la fame di epica che c’è oggi nella musica, ogni anniversario è buono per rieditare un disco e portarlo in tournée. Ma i cinquant’anni di un album come “ Rimmel ” avrebbero rappresentato una ricorrenza obbligata per chiunque, non solo per Francesco De Gregori, che ha diviso questo genetliaco tra teatri locali e palasport, dando appuntamento al suo popolo questa sera al Forum di Assago, il 12 al Galleria di Legnano, il 7 febbraio al DisPlay di Brescia, e il 14 al Fabrique di Milano. Un appuntamento che l’autore di “ Piano bar ” affronta con una band impreziosita da Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino), Guido Guglielminetti (basso), Simone Talone, (batteria). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Altre letture consigliate

La storica band italiana torna dal vivo con oltre mezzo secolo di musica. - facebook.com Vai su Facebook

Oltre mezzo secolo di passione e sfide, la 'Pista di plastica' di Aurisina fa sciare tutti triesteallnews.it/2025/11/pista-… Vai su X

Mezzo secolo di Rimmel (e non sentirli). Doppia data a Milano e Brescia: "Le mie giovani storie sentimentali" - Teatri Palasport Club”, varato per celebrare i cinquant’anni del suo album più popolare e amato, sottolinea già nel titolo l’intenzione di calarsi in ... Segnala ilgiorno.it

Mezzo secolo di «Rimmel» d’autore - Ma lo scandalo vero e proprio fu «Buonanotte fiorellino», valzer musette musicalmente ricalcato sulla «Winterlude» di Dylan e testualmente un po’ sdolcinato, pericolosissimo segnale di imborghesimento ... Come scrive ilmattino.it

Mezzo secolo di «Rimmel» d’autore - con autonomia» diceva la dedica di copertina, come per rendere merito al Pannella del referendum sul divorzio, ... Riporta ilmattino.it