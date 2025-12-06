Meteo | Previsioni per domenica 7 dicembre

Modenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2420m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

