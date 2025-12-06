Meteo Napoli le previsioni fino a lunedì 8 dicembre

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, con temperature comprese tra 8 e 15°C. Ecco cosa attendersi per il Ponte dell’Immacolata. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, le previsioni fino a lunedì 8 dicembre

