Meteo | Maestrale in arrivo torna il sole e arriva un caldo anomalo per l’Immacolata
L'Italia ritrova il sole. Con l'arrivo del Maestrale, le nubi si dissolvono e sull'Italia torna il bel tempo. Il Ponte dell'Immacolata si prospetta dominato dall'alta pressione, con un marcato aumento delle temperature, decisamente anomalo per il periodo. A partire dalla prima domenica di dicembre, il clima diventerà sempre più mite, stabile e soleggiato: è questo il quadro delineato dagli esperti per oggi, sabato 6 dicembre, e per i giorni successivi. Sole e clima anomalo: le indicazioni dell'esperto. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, la giornata di sabato sarà ancora caratterizzata da venti sostenuti di Maestrale, provenienti da Nord-Ovest, capaci di spazzare via le ultime nubi della precedente perturbazione.
