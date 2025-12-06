Meteo le previsioni per il ponte dell' Immacolata | alta pressione in arrivo sull’Italia

È in arrivo l’anticiclone dell’Immacolata sull’Italia. Dopo una fase anche piuttosto duratura di maltempo, è prevista infatti la rimonta di un campo di alta pressione che tenderà via via a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo e sull'Europa centro-occidentale. L'ultimo vortice, in allontanamento verso la Grecia, lascerà dietro di sé una ventilazione di Maestrale (da Nord-Ovest) piuttosto tesa, specialmente al Centro-Sud, che spazzerà via le nubi. Nel corso del ponte dell’Immacolata sono previste giornate di sole su tutto il Paese, con l'unica eccezione che sarà verosimilmente rappresentata dall'estremo Sud, dove potrebbero ancora verificarsi residui rovesci destinati comunque ad esaurirsi nel corso della giornata di oggi, sabato 6 dicembre ( LE PREVISIONI ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, le previsioni per il ponte dell'Immacolata: alta pressione in arrivo sull’Italia

