AGI - Alle 15 in punto circa la metà degli espositori di Più libri più liberi ha aderito a uno sciopero di 30 minuti alzando dei teli sugli stand in segno di protesta. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno intonato Bella Ciao e scandito slogan come " Ora e sempre resistenza " e " Via i fascisti dalla fiera ". Tra gli interventi quello di Matteo Tombolini, di Momo Edizioni, che ha spiegato le ragioni della mobilitazione: "La nostra azione è perché non vogliamo condividere uno spazio con chi non condivide valori democratici. Il nostro è un messaggio ad AIE, altrimenti è meglio chiuderla." Il corteo di contestazione e la tensione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Metà degli stand scioperano alla Fiera dei Libri e intonano "Bella Ciao"