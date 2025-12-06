messico congelati i conti del co proprietario di miss universo per indagine su traffico di armi e droga

L’ufficio antiriciclaggio del Messico ha congelato i conti bancari di Raúl Rocha Cantú, co-proprietario messicano di Miss Universo, nel corso di un’indagine su traffico di droga, carburante e armi. Lo ha riferito ad Associated Press un funzionario federale, parlando a condizione di mantenere l’anonimato. Raúl Rocha Cantú è sotto inchiesta da novembre 2024 per presunte attività di criminalità organizzata. L’azione contro Rocha Cantú si aggiunge alle crescenti controversie che coinvolgono l’organizzazione Miss Universo. La settimana scorsa un tribunale thailandese ha emesso un mandato d’arresto nei confronti della co-proprietaria thailandese dell’organizzazione Miss Universo, Jakkaphong Jakrajutatip, in relazione a un caso di frode e il concorso di quest’anno, vinto da Miss Messico Fatima Bosch, è stato oggetto di accuse di brogli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

