Messi e Ronaldo si affronteranno per l’ultima volta in questo Mondiale? Mundo Deportivo

Il sorteggio del Mondiale 2026 ha definito i gironi di Portogallo e Argentina, con Cristiano Ronaldo e Leo Messi pronti a giocare il loro sesto torneo consecutivo. Dopo cinque tentativi senza successo, le due leggende del calcio potrebbero finalmente affrontarsi in una sfida iridata, probabilmente ai quarti di finale, a meno di sorprese nella fase a gironi. Scrive Mundo Deportivo: “Il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronterà Uzbekistan, Colombia e il vincitore dello spareggio internazionale del gruppo 1 (Nuova Caledonia, Giamaica o Repubblica Democratica del Congo) nel Gruppo K del Mondiale 2026, dopo il sorteggio svolto venerdì al Kennedy Center di Washington Dc (Usa). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Messi e Ronaldo si affronteranno per l’ultima volta in questo Mondiale? (Mundo Deportivo)

