Mes | Lega ' usarlo per attaccare la Russia? No partita chiusa'

6 dic 2025

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Usare il Mes per attaccare la Russia? No, partita chiusa. Per la Lega, la priorità rimane riportare a casa i 15 miliardi degli italiani da troppi anni bloccati in una cassaforte straniera e ormai inutile". E' quanto si legge in un tweet della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

