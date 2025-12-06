Mes | Lega ' usarlo per attaccare la Russia? No partita chiusa'
Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Usare il Mes per attaccare la Russia? No, partita chiusa. Per la Lega, la priorità rimane riportare a casa i 15 miliardi degli italiani da troppi anni bloccati in una cassaforte straniera e ormai inutile". E' quanto si legge in un tweet della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Ucraina, la Lega demolisce Tajani: "Usare il Mes? Non è previsto dal trattato. Spero che sia stato frainteso o non legge le carte" ift.tt/jDkBMsg Vai su X
La Lega continua a usare Milano per fare propaganda: invoca una “legge speciale”, poi vota contro le misure che servono davvero alla città. In Commissione Bilancio hanno bocciato l’emendamento che avrebbe dato a Milano gli stessi strumenti già concessi - facebook.com Vai su Facebook
Mes: Lega, 'usarlo per attaccare la Russia? No, partita chiusa' - Per la Lega, la priorità rimane riportare a casa i 15 miliardi degli italiani da troppi anni bloccati in una ... Si legge su iltempo.it
Mulè (FI): “Sì al Mes per la Difesa. La Lega non tradisca sulle armi a Kyiv” - "Se il Meccanismo europeo di stabilità risolve il suo problema di governance può essere una soluzione", dice il vicepresidente della Camera. ilfoglio.it scrive