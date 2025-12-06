Merry christmas in love | la versione unica che devi ascoltare

riconfigurazione natalizia del classico di Tony Renis con la voce di Dolcevita Noorè. Si rinnova il successo delle festività con un’interpretazione innovativa di uno dei brani più celebri di Tony Renis, firma storica della musica italiana. In questa versione, la canzone Merry Christmas in Love viene rivisitata grazie alla voce cristallina di Dolcevita Noorè, giovane talento che si distingue per eleganza e raffinatezza. La collaborazione rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, sottolineando ancora una volta la capacità di Renis di scoprire giovani promesse e reinterpretare i classici natalizi con stile e freschezza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Merry christmas in love: la versione unica che devi ascoltare

