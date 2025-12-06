Meritocrazia Italia siglata la Carta di Roma | rapporti e sinergie con associazioni

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - È stata veramente un punto di svolta la Direzione Nazionale che Meritocrazia Italia ha tenuto ieri a Roma, presso il The Building Hotel. Lungi dall'essere un incontro autoreferenziale, è stato il teatro di una straordinaria apertura del Movimento verso la più vasta società civile. Con la sottoscrizione della Carta di Roma, Meritocrazia Italia e un folto gruppo di associazioni attive, nazionalmente e localmente, nei più vari ambiti, convengono di promuovere e attuare d'ora innanzi "un costruttivo dialogo mirato alla costruzione di proposte utili all'adozione di soluzioni a problemi di rilevanza sociale realmente aderenti alle esigenze imposte dal rinnovato contesto sociale, culturale ed economico, dalla valorizzazione dei progressi tecnologici, d'internazionalizzazione e di multiculturalismo, della formazione della coscienza della inclusione, della civiltà e della cittadinanza attiva e della creazione di opportunità adeguate a dar soddisfazione alle aspirazioni personali, secondo attitudini e inclinazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meritocrazia Italia, siglata la Carta di Roma: rapporti e sinergie con associazioni

