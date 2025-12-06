Meritocrazia Italia riunite le principali associazioni nazionali a Roma

(Adnkronos) – Meritocrazia Italia ha incontrato alcune tra le principali associazioni attive sul territorio nazionale, in occasione della Direzione nazionale. Al confronto, oltre alla dirigenza del movimento e a ospiti istituzionali e rappresentanti di categorie professionali, hanno partecipato i delegati di Federformazione, Oikos Mediterraneo, Comitati Trump Italia, Telefono Rosa, Habitat World, Wwf, Amici di Stipes . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

