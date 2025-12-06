Mercedes che pasticcio! Antonelli centra Tsunoda fuori dai box

Contatto in pit lane tra Antonelli e Tsunoda nelle FP3 di Abu Dhabi: la Mercedes esce dai box senza considerare l'arrivo della Red Bull del pilota giapponese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercedes, che pasticcio! Antonelli centra Tsunoda fuori dai box

Un pasticcio. La Commissione europea, sostenuta da alcuni governi, sta concependo l'emissione di un prestito per finanziare la guerra in Ucraina utilizzando gli asset russi congelati. Tale operazione presenta varie difficoltà. La prima è rappresentata dal fatto - facebook.com Vai su Facebook

La Mercedes annuncia la prima di Antonelli a Monza con una locandina in stile... Gazzetta - L'inconfondibile colore rosa delle nostre pagine fa da sfondo all'idea avuta dalla scuderia tedesca per annunciare l'esordio del bolognese nel GP di domenica prossima Si riparte da Monza. Lo riporta gazzetta.it

Russell e Antonelli ancora insieme nel 2026 - Toto Wolff ha fugato ogni dubbio dopo il GP d’Olanda a Zandvoort: la Mercedes continuerà nel 2026 con la coppia George Russel - Si legge su quattroruote.it

Mercedes, Antonelli: "Seconda parte della stagione, un nuovo inizio" - Il pilota della Mercedes alla vigilia della gara di Zandvoort: "Cercheremo di farci andare bene qualsiasi tipo di condizione meteo, qui il meteo è molto imprevedibile e non sai mani quando e quanta ... sport.sky.it scrive

Sainz centra Antonelli al GP Austin: Carlos penalizzato nel GP Messico. VIDEO - Il primo colpo di scena ad Austin arriva già al 6° giro: Carlos Sainz entra un po' troppo ottimista su Kimi Antonelli, centrando la Mercedes del bolognese. Scrive sport.sky.it

Mercedes rinnova con baby Antonelli - C'è voluto un po' più di tempo del previsto, ma alla fine la Mercedes ha annunciato il rinnovo di Russell e Antonelli anche per la prossima stagione. Si legge su ilgiornale.it