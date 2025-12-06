Mercato Milan si riapre la strada che porta a Bouaddi? Ecco le ultime sul talento francese

Calciomercato Milan, gli agenti del talento classe 2007 Bouaddi smentiscono contatti con il PSG. Possibile trattativa col Lille? Le ultime fornite da 'Sky Sport Switzerland'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mercato milan si riapre la strada che porta a bouaddi ecco le ultime sul talento francese

