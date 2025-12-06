Più di 80 creativi da tutta Italia in esposizione, laboratori per bambini, presentazioni e workshop, esposizioni di arte contemporanea, visite guidate, performance e musica dal vivo. Dal 12 al 14 dicembre torna Mercato Meraviglia, la fiera del design indipendente che promuove l’artigianato contemporaneo, nuovamente negli spazi de La Santissima – Community Hub, che coproduce la sedicesima edizione.. La manifestazione è ideata e organizzata da Archintorno, associazione che sviluppa progetti legati alla cultura dell’autocostruzione, del riuso e della valorizzazione del patrimonio storico e artistico attraverso attività culturali, e da Le Scalze, il coordinamento di associazioni che dal 2010 si occupa della gestione e valorizzazione della chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Mercato Meraviglia: il design indipendente tra Napoli e Messico