Mercato Juventus | Napoli ancora in mezzo! Sarà sfida con Manna per quel promettente difensore La situazione

Mercato Juventus: Napoli ancora in mezzo! Sarà sfida con Manna per quel promettente difensore. Attenzione al duello tra bianconeri e partenopei. Tiago Gabriel, il promettente difensore attualmente in forza al Lecce, è diventato uno dei nomi più forti sul taccuino della Juventus in vista del prossimo calciomercato. Il centrale portoghese è stato attenzionato più volte dalla dirigenza bianconera e piace parecchio come rinforzo per la retroguardia. L’ostacolo esuberi e il fattore tempistica. L’opportunità di provare a strappare Tiago Gabriel al direttore sportivo Pantaleo Corvino potrebbe arrivare presto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: Napoli ancora in mezzo! Sarà sfida con Manna per quel promettente difensore. La situazione

Approfondisci con queste news

Tuttosport - Napoli-Juventus anche sul mercato, Manna sfida Comolli: da Tiago Gabriel a Mendoza, gli obiettivi - facebook.com Vai su Facebook

#Miretti, ci sono sirene di mercato ma per la #Juventus ora è un fattore Vai su X

Napoli-Juve tra campo e mercato, quanti obiettivi in comune: tutti i nomi e le occasioni per gennaio - Al Maradona in palio tre punti, ma azzurri e bianconeri si sfidano già per i prossimi acquisti: come potrebbero rinforzarsi le rose di Conte e Spalletti ... Scrive msn.com

Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato - 45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN): Come arriva il. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Comolli ‘gioca’ Juve Napoli sul mercato di gennaio: sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi. Nomi e priorità per rinforzarsi - Nomi e priorità per rinforzarsi Napoli Juve è una partita che, di fatto, è già iniziata ... Scrive juventusnews24.com

Napoli-Juventus, la sfida infinita: Conte, Spalletti e gli infortunati - Ventidue uomini in campo, cinquantamila sugli spalti. Da ilmattino.it

Oscar Damiani: "Lucca va sfruttato con i cross, Napoli-Juve non decisiva" - Oscar Damiani, operatore di mercato ed esperto di Ligue 1, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra. Da tuttomercatoweb.com

Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco le probabili formazioni, gli assenti e tutte le info per seguire in diretta il big match ... Segnala 2anews.it