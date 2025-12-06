Mercato del lavoro regionale a dicembre rallenta la domanda ma crescono costruzioni e turismo
Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia chiude l'anno con un lieve segno di rallentamento della domanda occupazionale. A dicembre, le imprese regionali prevedono di attivare circa 6.400 contratti di lavoro. La stima sale a 25.960 assunzioni considerando l’intero trimestre dicembre–febbraio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
