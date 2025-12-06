Mercatino dell’artigianato giochi da tavolo e molto altro a Tagliatelle

Lecceprima.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Mercatino dellartigianato, Babbo Natale, giochi da tavolo e molto altro. A Tagliatelle – Stazione Ninfeo (via del Ninfeo, Lecce), per la prima volta, l’appuntamento che apre ufficialmente la stagione delle feste (almeno quelle natalizie), con street food, attività per bambini e tanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

