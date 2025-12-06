Mercatini di Natale nel weekend del 6 e 7 dicembre | eventi e villaggi natalizi regione per regione

Dalla fiera del panettone al Christmasland, dalle strade di cioccolato ai mercatini creativi, ecco gli eventi a tema natalizio da non perdere nel weekend del 6 e 7 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri i Mercatini di Natale Arezzo in piazza Grande ? visita la decima edizione di Arezzo città del Natale www.mercatininatalearezzo.it Discover Arezzo MERCATINI DI NATALE VILLAGGIO TIROLESE AREZZO 2025 Confcommercio FiAr - Arezzo Event - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: eventi, sagre e mercatini di Natale - 8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: guida completa a mercatini di Natale, sagre, mostre e spettacoli per famiglie ... Riporta ilquotidianodellazio.it

Weekend di magia in Granda: mercatini natalizi e gli ultimi appuntamenti con tartufi e lumache - Sabato 6 e domenica 7 dicembre: ultimi giorni della Fiera del Tartufo d'Alba, Fiera Fredda della Lumaca a Borgo San Dalmazzo, mercatini natalizi ovunque e tanti spettacoli. Da targatocn.it

Weekend dell'Immacolata a Genova: mercatini di Natale, musei gratis, Luna Park e molto altro - Il weekend dell'Immacolata Concezione, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 a Genova, segna ufficialmente l'ingresso nel periodo di Natale. Secondo mentelocale.it

Mercatini di Natale, i più belli a Torino e in Piemonte. Al via nel ponte dell'8 dicembre - Da Stupinigi a rivoli, da Asti a Verbania è ufficialmente festa tra elfi, babbi Natale, regali e vin brulè. torino.corriere.it scrive

Cosa fare con i bambini nel weekend dell’Immacolata il 5, 6, 7 e 8 dicembre a Varese e nel Varesotto - Il lungo ponte dell'Immacolata porta nel pieno dello spirito natalizio con tante lucine, storie e spettacoli a tema e laboratori, creativi ma anche astronomici ... varesenews.it scrive

A SPASSO NEL WEEKEND. Si accende la magia del Natale: mercatini, lucine e tanti appuntamenti in tutta la provincia - Dai Giardini Estensi di Varese, dove brillano le luci del Giardino delle Meraviglie, ai mercatini e agli spettacoli diffusi: dall’accensione delle luci al Sacro Monte al ritorno di quelle di Leggiuno, ... Da varesenoi.it