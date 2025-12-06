Mercatini di Natale e Città della Castagna

Al via stamani la manifestazione " Castelnuovo Città della Castagna ", appuntamento che celebra l’arrivo della nuova Farina di Neccio Dop, frutto di un’antica lavorazione che ancora oggi si rinnova nei metati sparsi sul territorio. Dopo circa 45 giorni di essiccazione, infatti, le castagne raggiungono la loro perfetta maturazione per essere macinate e trasformate nella preziosa farina che dà vita a tante specialità della tradizione locale. Nel corso del lungo fine settimana il centro storico si animerà con gli stand gastronomici gestiti dalle associazioni del territorio, che offriranno ai visitatori un viaggio attraverso i sapori autentici della Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercatini di Natale e "Città della Castagna"

