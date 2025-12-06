Mercatini casa di Babbo Natale spettacoli e concerti | l’Immacolata in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo fine-settimana dell’Immacolata. Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, la casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone e la casa vacanze di Babbo Natale a Selvino, la mostra dei presepi a Barzizza, “Santa Lucia. la più bella delle tradizioni” a Seriate (domenica), la sagra di Santa Lucia a Grumello del Monte (domenica), “Il bosco incantato” a Sovere e i fuochi d’artificio a Osio Sotto. Da annotare inoltre, il musical “Robin Hood”, il concerto dei Piccoli Musici e la notte bianca a Clusone, lo spettacolo di Dario Ballantini a Dalmine, “Le Quattro Stagioni” a Lovere, la fiera di Santa Barbara a Bondo Petello (Albino), “Abba Show” e “Bergamo suona Walt Disney” al cineteatro Gavazzeni di Seriate, teatro dialettale a Nembro, gospel e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Piacenza - Siete tutti invitati al MERCATINO SOLIDALE per La Casa Selvatica! È vero, il Natale pullula di mercatini , ma il nostro è un piccolo, speciale mercatino del riuso in cui potrete acquistare piccoli doni per voi e per i vostri amici facendo del bene a tante - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini, casa di Babbo Natale, spettacoli e concerti: l’Immacolata in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, la casa bergamasca di Babbo Natale a ... Secondo bergamonews.it

Cosa fare a Torino nel weekend: eventi e mercatini di Natale da non perdere - Dal villaggio in centro al presepe di Luzzati, dai concerti alle mostre fino al teatro: ecco la nostra guida per il ponte dell’Immacolata a Torino ... Scrive msn.com

Mercatini di Natale, i più belli a Torino e in Piemonte. Al via nel ponte dell'8 dicembre - Da Stupinigi a rivoli, da Asti a Verbania è ufficialmente festa tra elfi, babbi Natale, regali e vin brulè. Da torino.corriere.it

Pisa inaugura i Mercatini di Natale: fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele e Logge di Banchi - Sono stati inaugurati questo pomeriggio, venerdì 5 dicembre, i Mercatini di Natale a Pisa. Secondo gonews.it

Boom di mercatini e villaggi di Natale: dove trovarli in Bergamasca - Stand e casette di legno in cui trovare tante idee regalo si moltiplicano in diverse località: ecco dove trovarli. Si legge su bergamonews.it

Natale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. Da nostrofiglio.it