L’assessore Lorè e i dirigenti di Asp Città di Siena a pranzo gomito a gomito con i bambini della Pascoli. Prosegue così il percorso di monitoraggio diretto delle mense scolastiche da parte del Comune di Siena. Un’iniziativa pensata per verificare da vicino il funzionamento del servizio, la qualità dei pasti e la risposta dei bambini alle novità introdotte da Asp Città di Siena nei menù. "Abbiamo organizzato un calendario di visite nelle scuole primarie - racconta l’assessore all’istruzione ed edilizia scolastica Lorenzo Lorè -. Abbiamo voluto verificare se il servizio funziona, come i bambini accolgono le novità che inseriamo nel menù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menù scolastico Pesce, frittate e carote