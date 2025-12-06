Mentana si sveglia con una notizia bomba è successo dopo l’intervista alla Meloni

Il telegiornale serale di La7 è stato teatro di un evento di grande rilievo per il settore dell’informazione italiana: l’intervista esclusiva della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, condotta dal direttore Enrico Mentana. Questa occasione rappresenta un momento di particolare interesse, sia per la portata politica delle dichiarazioni rilasciate sia per la strategia editoriale che ha permesso di ottenere risultati significativi in termini di pubblico. Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo del weekend per tutti i segni: chi vince e chi perde L’apparizione della premier su un canale noto per l’approfondimento e il dibattito, come La7, ha generato una risposta immediata e tangibile nei dati di ascolto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mentana si sveglia con una notizia bomba, è successo dopo l’intervista alla Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

Le posizioni della segretaria dem su Gaza e guerra in Ucraina nell'intervista di Enrico Mentana al TgLa7 delle 20. Il duello a distanza con la premier, attesa per venerdì 5 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Mentana boom sulle tracce del Tg1 di Chiocci. Nuzzi vola? E' grazie a Myrta Merlino. E Report.... - Non solo ascolti tv, classifica dei programmi social d'informazione - Il Tg1 di Gianmarco Chiocci si conferma leader nella classifica social dei programmi tv d’informazione relativa al bimestre luglio e agosto 2025 - affaritaliani.it scrive

Paolo Sottocorona, le cause della morte e l’omaggio di Enrico Mentana in tv - È scomparso improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, lo storico meteorologo di La7, una presenza costante e rassicurante per milioni di telespettatori. Si legge su dilei.it