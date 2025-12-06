Mendoza Juve | perché sia i bianconeri sia il Napoli vogliono il giovane playmaker dell’Elche E chi è in vantaggio…
Mendoza Juve: perché sia i bianconeri sia il Napoli vogliono il giovane playmaker dell’Elche. E chi è in vantaggio nella corsa allo spagnolo. Il calciomercato si infiamma in anticipo, e la sfida tra Napoli e Juventus si estende inevitabilmente anche al campo delle trattative. Le due dirigenze, guidate rispettivamente da Manna e Comolli, condividono una serie di obiettivi comuni. Uno dei guizzi più interessanti e contesi è rappresentato da Rodri Mendoza, un promettente centrocampista centrale di appena vent’anni, attualmente in forza all’ Elche. La doppia motivazione: erede di Lobotka e iniezione di qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
