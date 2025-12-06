Meloni | La difesa ha un costo ma produce libertà politica
Giorgia Meloni non vede “nessuna incrinatura” nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, e ribadisce che se il Vecchio Continente “vuole essere grande deve essere capace di difendersi da solo”. Se in altre cancellerie la nuova strategia di politica estera americana e gli ultimi affondi di Donald Trump hanno creato preoccupazione, la premier dà una lettura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
