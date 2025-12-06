Meloni il retroscena di Celata | Cosa mi ha detto dopo l' intervista di Mentana

Dopo Elly Schlein, Enrico Mentana ha ospitato nel suo telegiornale Giorgia Meloni. Il direttore del TgLa7 ha intervistato il presidente del Consiglio. E, nella lunga chiacchierata col premier, si sono toccati diversi argomenti: dall'Ue agli Usa, per poi passare alla manovra fino alle polemiche su Atreju. "Ho dichiarato varie volte la mia disponibilità a confrontarmi con il leader dell'opposizione, quando mi diranno chi è. incontri amichevoli se ne fanno tanti, ma se si parla di confronto con il leader dell'opposizione, io non mi infilo nelle dinamiche delle opposizioni", ha detto la leader di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, il retroscena di Celata: "Cosa mi ha detto dopo l'intervista di Mentana"

Altre letture consigliate

Meloni intervistata da Mentana, il retroscena di Paolo Celata a #propagandalive Vai su X

Meloni intervistata da Mentana, il retroscena di Paolo Celata a #propagandalive - facebook.com Vai su Facebook

Meloni e il governo italiano denunciati per complicità in genocidio: cosa significa l’accusa alla CPI - Giorgia Meloni, Crosetto, Tajani e Cingolani sono stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini contro l’umanità legati al genocidio in corso a Gaza, con accuse che ... Da fanpage.it

Cosa rischia Meloni dall'accusa di concorso in genocidio? (Spoiler: nulla) - Credo che non esista altro caso al mondo di una denuncia del genere", ha detto Giorgia Meloni a Porta a Porta, riferendosi all'iniziativa dei Giuristi ... Secondo huffingtonpost.it

Meloni e Ministri denunciati per concorso in genocidio/ “Sinistra vuole golpe giudiziario”: CPI, cosa succede - La denuncia presso la Corte Penale Internazionale del Governo Meloni per "complicità in genocidio" con Israele: cosa succede, “accusa surreale da sinistra” LA DENUNCIA ALLA CORTE INTERNAZIONALE E IL ... Lo riporta ilsussidiario.net

Meloni sale al Colle da Mattarella, cosa c'è dietro lo scontro (negato) tra Fdi e il Quirinale - Ma cosa c'è, davvero, dietro allo scontro (negato, per la verità) tra Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, e il Quirinale? Scrive ilmessaggero.it

Cosa significa “Cortigiana”, l’evoluzione storica del termine al centro del caso Meloni-Landini - Utilizzata dal segretario della Cgil Maurizio Landini nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il termine “cortigiana” ha subito negli anni un’evoluzione del suo significato. Da fanpage.it

Bruno Vespa esalta Giorgia Meloni e svela il retroscena dopo tre anni di Governo: "Non era immaginabile" - Bruno Vespa ha ricordato il siparietto con Giorgia Meloni subito dopo la vittoria delle elezioni e la nomina alla presidenza del Consiglio ... Scrive virgilio.it