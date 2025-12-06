Meloni da Mentana? Repubblica impazzisce e spara una balla colossale

Giorgia Meloni è stata intervistata da Enrico Mentana a Tg La7. Un colloquio avvenuto il giorno dopo quello di Elly Schlein sempre nello stesso studio. Una sorta di confronto a distanza. Dopo quello saltato per volere di Schlein ad Atreju. La premier sulle modalità di ingaggio (giocando in casa, ricordiamolo perché non è un caso) era stata molto chiara: "Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente.Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni da Mentana? "Repubblica" impazzisce e spara una balla colossale

