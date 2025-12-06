Meloni a tutto campo | Il premierato? Non è nel cassetto

Roma, 6 dicembre 2025 – "Tranquilli", comunque vada il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia "il governo rimane in carica fino alla fine della legislatura". Nessun test sull’esecutivo dunque, nessuna personalizzazione che a qualcuno – vedi Matteo Renzi nel 2016 – costò Palazzo Chigi. Piuttosto, quando sarà il momento "consiglio di andare a votare guardando il merito delle norme" che possono "migliorare" la giustizia. E magari di referendum ce ne sarà anche un altro – nel 2026 –, quello sul premierato che non è mai stato "messo nel cassetto" e che, soprattutto, "non è una riforma per me", ma per l’Italia, "non voglio torni come prima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni a tutto campo: "Il premierato? Non è nel cassetto"

