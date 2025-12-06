Melegnano inaugurata la Casa di Babbo Natale con oltre mezzo milione di luci

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Melegnano (Milano), 6 dicembre 2025 - Un ensemble con oltre 573mila luci, e ancora una volta la Casa di Babbo Natale accende la magia delle feste. Melegnano, inaugurata la Casa di Babbo Natale 500mila luci led Alle 17 di oggi, sabato 6 dicembre, è stato inaugurato lo spettacolo a tema che, allestito in via dei Platani 31 a Melegnano, ogni anno contribuisce ad arricchire di suggestioni le festività di dicembre e gennaio. Santa Claus con la slitta e le renne, ma anche elfi, pacchi dono e palline decorative: sono solo alcuni degli elementi che vanno a formare la composizione, nata da un’idea di Massimiliano Goglio e messa in scena con la collaborazione di sua moglie, Annalisa Cagnani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

melegnano inaugurata la casa di babbo natale con oltre mezzo milione di luci

© Ilgiorno.it - Melegnano, inaugurata la Casa di Babbo Natale con oltre mezzo milione di luci

Approfondisci con queste news

melegnano inaugurata casa babboMelegnano, inaugurata la Casa di Babbo Natale con oltre mezzo milione di luci - Il pittoresco ensemble luminoso, nel giardino della villa di Massimiliano Goglio, si può ammirare gratuitamente tutti i giorni dalle 17 alle 21. Secondo msn.com

melegnano inaugurata casa babboMelegnano, inaugurata la Casa di Babbo Natale 500mila luci led - Il pittoresco ensemble luminoso, nel giardino della villa di Massimiliano Goglio, si può ammirare gratuitamente tutti i giorni dalle 17 alle 21. Segnala ilgiorno.it

melegnano inaugurata casa babboA Melegnano è tutto pronto per il ritorno della Casa di Babbo Natale - Quasi 580mila luci led per l’edizione 2025: un’attrazione ormai simbolo delle festività che da anni attira visitatori anche da fuori città ... Scrive 7giorni.info

A Melegnano la Casa di Babbo Natale avrà 10mila luci in più - Alle 17 di sabato 6 dicembre si accenderà la dimora dei record in zona Giardino. Si legge su ilcittadino.it

melegnano inaugurata casa babboA Melegnano apre la pista di pattinaggio, da sabato prossimo le luci alla casa di Babbo Natale - C’è stato l’atteso taglio del nastro nel fine settimana per la pista di pattinaggio. Riporta ilcittadino.it

Casa di Babbo Natale, teatro dialettale, sagre e biligòcc: il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano la casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la nuova edizione di “Claudun Beer Fest” a Chiuduno ... bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Melegnano Inaugurata Casa Babbo