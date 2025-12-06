Melegnano inaugurata la Casa di Babbo Natale con oltre mezzo milione di luci
Melegnano (Milano), 6 dicembre 2025 - Un ensemble con oltre 573mila luci, e ancora una volta la Casa di Babbo Natale accende la magia delle feste. Melegnano, inaugurata la Casa di Babbo Natale 500mila luci led Alle 17 di oggi, sabato 6 dicembre, è stato inaugurato lo spettacolo a tema che, allestito in via dei Platani 31 a Melegnano, ogni anno contribuisce ad arricchire di suggestioni le festività di dicembre e gennaio. Santa Claus con la slitta e le renne, ma anche elfi, pacchi dono e palline decorative: sono solo alcuni degli elementi che vanno a formare la composizione, nata da un’idea di Massimiliano Goglio e messa in scena con la collaborazione di sua moglie, Annalisa Cagnani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
