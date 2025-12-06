Melegnano inaugurata la Casa di Babbo Natale 500mila luci led
Il pittoresco ensemble luminoso, nel giardino della villa di Massimiliano Goglio, si può ammirare gratuitamente tutti i giorni dalle 17 alle 21. “Un modo per condividere il calore delle feste”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
