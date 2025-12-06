Meghan Markle risponde alle critiche e dopo anni di silenzio contatta il padre a cui è stata amputata la gamba

Vanityfair.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thomas, padre di Meghan Markle, ha subito un delicato intervento nelle Filippine per l'amputazione di una gamba. La Duchessa di Sussex, criticata per non essere stata tempestivamente vicina al genitore (con cui non ha rapporti da anni) neppure in questa drammatica circostanza, pare però che, invece, lo abbia contattato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

