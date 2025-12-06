annuncio e dettagli del nuovo mega lucario z in pokemon legends: z-a. Recentemente è stato svelato un nuovo esempio di Mega Evoluzione previsto per il DLC Mega Dimension di Pokémon Legends: Z-A. questa novità rappresenta un esempio di design che evidenzia tutte le potenzialità di una Mega Evoluzione ben progettata, offrendo al Pokémon protagonista una veste che ne valorizza le caratteristiche. il primo DLC, per ora unico annunciato, si concentrerà sull’espansione della narrazione ambientata in Lumiose City e introdurrà nuove forme di Mega Evoluzione. Come avvenuto per il gioco base, anche sul fronte DLC si sta lentamente rivelando qualche dettaglio, mantenendo alta l’attenzione dei fan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mega lucario z: tutto sulla evoluzione mega di pokemon lucario