Mef | entrate tributarie +2% in 10 mesi

Servizitelevideo.rai.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.47 Nel periodo gennaio-ottobre 2025, le entrate tributarie erariali accertate i base al criterio della competenza giuridica ammontano a 471.630 milioni d euro, con un aumento di 9.338 milioni d euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,0%). E' quanto si legge nel Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal Mef. Le imposte dirette si attestano a 266.222 milioni (+940 milioni,pari allo 0,4%) e le imposte indirette risultano pari a 205.408 milioni (+8.398 milioni, ovvero +4,3%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

