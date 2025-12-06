Mediterraneo Antirazzista al presidente della Repubblica | A Palermo poche aree sportive servono spazi pubblici per i giovani
Con appena 2,7 metri quadrati di aree sportive all’aperto per ogni minore, contro una media nazionale di 9 metri quadri, Palermo si colloca tra le città italiane più carenti di spazi pubblici dedicati allo sport giovanile. A segnalarlo è la Rete Mediterraneo Antirazzista, che alla luce dei dati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Genova nel Mediterraneo vince se punta sull’hi-tech - «Da qui dobbiamo partire ogni volta che parliamo di sviluppo» sintetizza Alessandro Cavo, vicepresidente della Camera di Commercio. Scrive repubblica.it
Repubblica Insieme Genova - Gozzi: "Mediterraneo più importante oggi di 30 anni fa" - La sala delle Grida della Borsa Valori di Genova ospita Repubblica Insieme e il vicecaporedattore di Repubblica Genova, Massimo Minella, modera il dialogo tra Domenico De Angelis, condirettore ... Lo riporta repubblica.it