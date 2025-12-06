Medicina battaglia legale sui test Il docente in commissione | Così abbiamo corretto le prove

Il professor Di Foggia: “Abbiamo cercato di uniformarci nelle correzioni, inevitabile adottare criteri soggettivi: il punto è che la graduatoria è nazionale. Lezioni online, le domande ci arrivavano via mail”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

