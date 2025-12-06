Medicina battaglia legale sui test Il docente in commissione | Così abbiamo corretto le prove
Il professor Di Foggia: “Abbiamo cercato di uniformarci nelle correzioni, inevitabile adottare criteri soggettivi: il punto è che la graduatoria è nazionale. Lezioni online, le domande ci arrivavano via mail”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Il test di Medicina finisce in tribunale tra smartphone e chat: studenti pronti alla battaglia legale mentre il Governo esclude l'annullamento totale. #Universita - facebook.com Vai su Facebook
Medicina, il test finisce in tribunale: 6mila ricorsi dopo il caos del 20 novembre. L’UDU: “Irregolarità intollerabili” - Irregolarità e smartphone in aula al test di Medicina scatenano 6mila ricorsi guidati da UDU e "Medici senza filtri", che denunciano un sistema colabrodo. orizzontescuola.it scrive
Caos medicina, la FLC CGIL mobilita la piazza l’11 dicembre contro la “farsa” del semestre filtro: solo il 10% supera i test - Il semestre filtro a Medicina registra percentuali di idonei bassissime (10% in Fisica), rischiando di lasciare posti vacanti. Da orizzontescuola.it
Medicina, ricorsi e diffide dopo i test. Il dilemma dei (pochi) promossi: "Prendere o lasciare? Scelta al buio" - Battaglia legale dell’Udu: anonimato violato. Come scrive msn.com
Medicina, primo appello d'esame per gli iscritti al semestre aperto. Come funziona - Giornata cruciale per i quasi 55mila iscritti al “semestre aperto” della facoltà universitaria di Medicina. Secondo tg24.sky.it
Medicina, foto e video dei test finiscono sui social. Miur: «Pronti ad annullare gli esami» - Sono circolate sui social alcune foto delle prove degli esami per l'accesso alla facoltà di Medicina prima della fine dell'esame. Si legge su ilmessaggero.it
Caos a Medicina, studenti pronti al ricorso. L’avvocato Bonetti: “Il test non è stato abolito, si apra a tutti i candidati” - Il professionista che aveva seguito con l’Unione degli universitari anche la storica battaglia per l’abolizione del numero chiuso nelle facoltà umanistiche della Statale boccia la riforma: “Tanti stud ... Scrive msn.com