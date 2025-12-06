McTominay regge il centrocampo | è l’uomo chiave di Conte

Forzazzurri.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampo del Napoli immaginato in estate come il reparto più ricco e competitivo della rosa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

