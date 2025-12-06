McTominay il superstite non ha mai segnato alla Juventus Corsport

È rimasto solo McTominay del favoloso centrocampo del Napoli. Tutti gli altri sono in infermeria. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Dei Fab Four è rimasto lui, unico e solo, l’highlander di Antonio Conte nel momento clou della stagione con partite ogni tre giorni, il ritorno della Champions, la vetta di Serie A da blindare e la Supercoppa da provare a conquistare. Scott McTominay è il superstite del centrocampo del Napoli, il reparto show dell’estate che si è sgretolato un po’ alla volta, da De Bruyne a Lobotka passando per Gilmour e Anguissa, tutti fuori e out – ad eccezione di Lobo – almeno fino alla fine dell’anno (il 2025) che sta per concludersi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay il superstite, non ha mai segnato alla Juventus (Corsport)

Contenuti che potrebbero interessarti

CDS - Napoli, l'unica mezzala pura "superstite" è McTominay, il retroscena sul volo per Linate ift.tt/OT8Ysq5 Vai su X

Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza totale a centrocampo: McTominay unico superstite dei Fab Four” - Il Corriere dello Sport sottolinea come Antonio Conte abbia ormai una sola certezza nella zona nevralgica del campo: McTominay, con Elmas e Vergara a completare un reparto ridotto all’osso. Secondo napolipiu.com

“Stai zitto e sparisci!”, scintille Roma-Napoli: cosa è successo davvero tra McTominay e Cristante - Lo scambio di battute tra Cristante e McTominay protagonisti del match di domenica sera all'Olimpico dopo due falli del romanista ... Scrive calciomercato.it

McTominay a Sky: "Meglio nel 2T, ma dovevamo segnare di più. Ruolo? Aiuto la squadra" - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2- Come scrive tuttonapoli.net

Calcio: Conte, 'Hojlund e McTominay? Non ha senso rischiare' - "McTominay ha sei punti sulla caviglia, Hojlund aveva un fastidio muscolare: non aveva senso rischiare e io non forzo nessuno, meglio un cavallo sano che uno zoppo": il tecnico del Napoli, Antonio ... Segnala ansa.it

McTominay e Hojlund infortunati durante la rifinitura per Torino-Napoli: cosa è successo e le loro condizioni - Due assenze pesantissime per il Napoli, impegnato in trasferta contro il Torino nella gara valida per la settima giornata di Serie A: fuori McTominay e Hojlund, che si sono infortunati durante la ... Da corrieredellosport.it

Napoli, Conte: "McTominay ha messo i punti, Hojlund stanco dalla nazionale. Non rischio" - Rasmus Hojlund e Scott McTominay hanno viaggiato insieme al resto della squadra verso Torino, dove stasera il Napoli è andato k. Lo riporta tuttomercatoweb.com