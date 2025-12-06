McKennie Juve Spalletti svela il segreto del texano | Tutto quello che gli chiedi lui lo esegue è perfetto per un allenatore

McKennie Juve, il tecnico esalta la duttilità dell'americano: fa tutto quello che gli chiedi, dal quinto al braccetto, ecco perché è fondamentale. La vigilia del big match tra Napoli e Juventus è l'occasione per Luciano Spalletti di analizzare nel dettaglio le risorse a sua disposizione. Se Teun Koopmeiners è il genio, Weston McKennie è il soldato perfetto, l'uomo capace di incarnare lo spirito di sacrificio che il tecnico richiede ai suoi. L'americano, fresco di celebrazione per le 200 presenze in bianconero e di un gol in Champions League a Bodo, è stato oggetto di un'investitura totale da parte dell'allenatore in conferenza stampa.

