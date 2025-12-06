Mazzette per rifare le strade di Roma Mr Asfalto accusa il Pd Lazio | 300mila euro per le regionali

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuse le indagini della procura di Roma su Mirko “Mr Asfalto” Pellegrini e la sua cerchia. Ecco come funzionava il metodo per accaparrarsi il rifacimento delle strade di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

mazzette rifare strade romaMazzette per rifare le strade di Roma, Mr Asfalto accusa il Pd Lazio: “300mila euro per le regionali” - Chiuse le indagini della procura di Roma su Mirko “Mr Asfalto” Pellegrini e la sua cerchia. fanpage.it scrive

mazzette rifare strade romaRoma, maxi-inchiesta sugli appalti stradali: mazzette e soldi non contabilizzati a funzionari pubblici, società e Partito democratico - Silenzio assordante della politica sul sistema corruttivo scoperchiato dalla Procura di Roma ROMA - etrurianews.it scrive

La Giunta Gualtieri approva 58 milioni per rifare strade e marciapiedi a Roma - Prende corpo un nuovo pacchetto di interventi per la manutenzione straordinaria delle strade di Roma, per un valore complessivo di 58 milioni di euro. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mazzette Rifare Strade Roma