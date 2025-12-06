Mazzarella l’ultimo brumista

Maietti Piero Mazzarella. Se n’è andato una dozzina d’anni fa. C’è qualche milanese che se lo ricordi? Frequentava le periferie, là dove sentiva ancora odore di popolo. Aveva in mente di mettere in scena prima del ‘dimittis’ un suo grande amico di notti e di vino, Gianni Brera. Il progetto si è fermato al copione. Il magone per Milano, la sua città perduta. Ma era anche il magone per l’Italia, se non addirittura per l’universo mondo. Sentiva l’aria grama dei tempi: "Come va? Se andasse bene come va male, direi benissimo!". Siamo andati una sera a trovarlo con l’amico poeta Cècu Ferrari, nel camerino dopo lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mazzarella l’ultimo brumista

