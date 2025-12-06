Mazzarella l’ultimo brumista

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maietti Piero Mazzarella. Se n’è andato una dozzina d’anni fa. C’è qualche milanese che se lo ricordi? Frequentava le periferie, là dove sentiva ancora odore di popolo. Aveva in mente di mettere in scena prima del ‘dimittis’ un suo grande amico di notti e di vino, Gianni Brera. Il progetto si è fermato al copione. Il magone per Milano, la sua città perduta. Ma era anche il magone per l’Italia, se non addirittura per l’universo mondo. Sentiva l’aria grama dei tempi: "Come va? Se andasse bene come va male, direi benissimo!". Siamo andati una sera a trovarlo con l’amico poeta Cècu Ferrari, nel camerino dopo lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mazzarella l8217ultimo brumista

© Ilgiorno.it - Mazzarella l’ultimo brumista

Altre letture consigliate

Ritrovata Domenica Mazzarella, la donna scomparsa dall’ospedale di Frattamaggiore: sta bene - Si è conclusa a lieto fine la vicenda che ha visto protagonista Domenica Mazzarella, la giovane di Caivano (località dell’area Nord in provincia di Napoli) scomparsa due giorni fa dall’ospedale San ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mazzarella L8217ultimo Brumista