Alcuni dei migliori promo del wrestling professionistico hanno oscillato tra fatti reali e personaggi, suscitando reazioni emotive concrete nei lottatori coinvolti. Non molto tempo fa, Candice LeRae e Maxxine Dupri si sono scontrate in un acceso scontro promozionale, in cui LeRae ha fatto riferimento alla morte reale del fratello di Dupri, ma secondo la campionessa intercontinentale, il promo è stato un passo importante nella sua guarigione. Durante un’intervista a ” Insight” con Chris Van Vliet “, Dupri ha ammesso di essere stata assolutamente d’accordo con LeRae quando ne ha parlato durante il promo, e che l’idea è stata sua fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Maxxine Dupri: “il promo apparentemente cattivo con Candice per me è stato una cura”